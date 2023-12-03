فلسطين .. إصابة 3 في استهداف قوات الاحتلال لسيارتي إسعاف شمال غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن إصابة مسعفين من طواقم الهلال الأحمر ومرافق جريح خلال إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتي إسعاف في منطقة الفالوجة شمال غزة.

وذكرت الجمعية في بيان مقتضب على منصة "إكس"، أنه تم إصابة مسعفين فلسطينيين ومرافق جريح، خلال إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتي إسعاف في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أنه تم استشهاد 4 أشخاص- بينهم طفل- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في قصف إسرائيلي لحي الجنينة شرق رفح في قطاع غزة.