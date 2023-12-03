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حوادث

لا توجد شبهة.. النيابة تصرح بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان اشرف عبد الغفور وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث الذي أودى بحياته وأنه مجرد تصادم بين سيارتين. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية المتسبب في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور واصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر. 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وتم التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته بأي أصابات نتيجة الحادث وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. 

 اصطدمت بسيارة الفنان اشرف عبد الغفور من الخلف ما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب اثناء محاولة اسعافه واعلن الأطباء وفاته. 

بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات منها كسور متفرقة بأنحاء الجسد، وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما بينما تهشم إكصدام السيارة الأخرى ومقدمتها. 

 

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التحريات: فنان تشكيلي وراء مصرع أشرف عبد الغفور.. تفاصيل

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السيارة تهشمت.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد الاصطدام بسيارتهما على طريق اسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو. 

لقى الفنان أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

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ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

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