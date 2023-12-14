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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص تليفزيون سمارت في مصر.. السعر مفاجأة

أرخص تليفزيون سمارت
أرخص تليفزيون سمارت فى مصر.. السعر مفاجأة

اذا كنت تفكر فى اقتناء تلفزيون ذكي “سمارت” في منزلك بسعر تنافسي، لن تجد أفضل من هذا الخيار حيث السعر المغري والمواصفات الجيدة التى تعطيك تجربة مشاهدة ممتعة.

يمكنك الحصول على أرخص تلفزيون “سمارت” في مصر بسعر 4587 جنيهاً فقط من علامة “Nikai” بشاشة حجمها 32 بوصة مع ريسيفر داخلي مدمج.

أرخص تلفزيون ذكي في مصر

يدعم تلفزيون Nikai تشغيل منصة نتفلكس، أمازون برايم، ويوتيوب، مع دقة عرض 1080p، ومعدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، 

يحمل تلفزيون Nikai موديل رقم “NE32SLED1”، كما يأتي بمنفذين  USB و 3 منافذ HDMI، ويدعم الإتصال بالإنترنت عن طريق الواي فاي.

سعر أرخص تلفزيون ذكي في مصر

سعر أرخص تلفزيون ذكي في مصر

تستطيع شراء تلفزيون Nikai الذكي قياس 32 بوصة مقابل سعر 4587 جنيهاً فقط، وهو أرخص سعر لجهاز تلفزيون ذكي في مصر حالياً.

تلفزيون سمارت تلفزيون ذكي Nikai 32 بوصة

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