ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين أثناء القتال في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 75.

فيما وصل عدد صرعى الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر إلى 401 قتيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري، أعلن الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن الضربات الجوية ضد مقرات حماس ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية.

وأضاف هاجاري: "سياستنا واضحة سنضرب بقوة أي تهديد ضد أراضينا".