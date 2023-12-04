بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

في نوع جديد من الإبداع، استخدم فنان علم فلسطين وصورة الشهيدة ريم "روح الروح" في أحضان جدها للتعبير المبهر عن دعمه للقضية الفلسطينية بطريقة غاية في الفن.

نفذ الفنان مجسما بطريقة ذكية تجعل ظله على الحائط يوضح في البداية طفلة تمسك بعلم فلسطين وقلب صغير، وعند دورانه تظهر صورة الشهيدة الطفلة ريم "روح الروح" في أحضان جدها وهي الصورة التي تصدرت المشهد بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

تفاعل واسع

ظهر ذلك من خلال مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) وحصد الكثير من التفاعل من قبل المستخدمين حيث علق أحدهم قائلًا " اللهم انصر أهل غزة وثبت أقدامهم. اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام. اللهُم كُن لأهل غزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا".

فيما قال آخر "الله عليك أحسنت" بينما علق ثالث " جميل بس مفيش إبداعات تنفع المقاومة طالما عندنا عقل جميل كده؟؟"

وتم دعم فلسطين خلال حربها الحالية منذ عملية طوفان الأقصى من قبل الكثير من الفنانين والمبدعين حول العالم كلِ بطريقته الخاصة. فعبرت أنجلينا جولي عن دعمها لمواطني غزة بصورة للدمار غير المسبوق في مخيم جباليا على حسابها على موقع انستجرام.

فيما عبر الفنان الأمريكي من أصل مصري "رامي مالك" عن دعمه لسكان غزة بتغيير صورة حسابه على موقع فيسبوك إلى علم فلسطين. بينما عبر الفنان الأميركي جون كيوزاك عن رفضه لما يحدث لمدنيي غزة بمنشور عبر حسابه على موقع إكس وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين.