قائد القوات البحرية يقدم "درع الفرقاطة المصرية الجديدة" للرئيس السيسي

قدم قائد القوات البحرية "درع الفرقاطة المصرية الجديدة" للرئيس السيسى، وذلك خلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

مصر سعت لامتلاك أحدث أدوات التسليح

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر تحرص خلال معرض إيديكس، الذي يتم للمرة الثالثة، لعرض أحدث ما وصل له العلم، من تنفيذ المعدات العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع، خلال كلمته ، بحضور الرئيس السيسي، أن هذا المعرض يعزز القدرات والتعاون بين الدول.

ولفت إلى أن التنمية لا تتم دون الأمن، وأن مصر سعت لامتلاك أحدث أدوات التسليح، وأن ذلك يتم وسط ما يمر به العالم من أزمات.