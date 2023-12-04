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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية : ايديكس 2023 رسالة للعالم بقدرة مصر على تنظيم الفعاليات الدولية

د. ممدوح محمد محمود
د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى

قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " ايديكس 2023"، بمشاركة 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض احدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو،  يؤكد مدى حرص  وإصرار الدولة المصرية للتعرف على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، ويبعث رسالة للعالم بأن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، و قادرة على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، رغم الظروف الراهنة وما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية.

وأضاف د. ممدوح محمود فى بيان صحفى له أن المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " ايديكس" على مدار ثلاث دورات، أصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وتترقبه  وتشارك فيه كبرى الشركات العالمية، لعرض أحدث ما لديها من صناعات دفاعية وعسكرية، حيث يعتبر المعرض أكبر ملتقى للصناعات الدفاعية والعسكرية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن المعرض يعزز من مكانة مصر الدولية كقوة إقليمية كبرى،  إيمانا بأن من يمتلك القوة الرشيدة، يمتلك مفاتيح الأمن والسلام، كما يتيح  المعرض الفرصة لتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأكد د. ممدوح محمود  أن مصر  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتحرك بخطى سريعة لتوطين التكنولوجيا فى جميع الصناعات وبخاصة الصناعات العسكرية، حيث تم عرض عدد من الصناعات الدفاعية والعسكرية المتطورة القادرة على منافسة مثيلاتها العالمية، والتى تم تصنيعها  بأياد مصرية 100%، وفى مقدمتها الفرقاطة "الجبار" من طراز  " ميكو ايه 200"، والتى تم تصنيعها فى ترسانة الاسكندرية، وراجمة الصواريخ مصرية الصنع "رعد 200" والتى ظهرت لأول مرة خلال فعاليات المعرض.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على أن  مصر تمتلك قوات مسلحة باسلة، لديها عقيدة وطنية راسخة قادرة على حماية الأمن القومى، والحارس الأمين لأمن واستقرار الوطن.

رئيس حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أيديكس 2023 التقنيات الأنظمة العسكرية

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