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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة التي بلغت 7 سفن، موضحا أنه تم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و635 شاحنة و 120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 377 شاحنة و113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 258 شاحنة و7 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما يغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و170 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين  أيلة وآور.

 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية2 الي جدة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانئها .
 

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