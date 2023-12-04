عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تستضيف المستشار الثقافي للبحرين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور شريف  خاطر  رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين خلود راشد مطر - المستشار الثقافى لمملكة البحرين  بالقاهرة، وذلك بحضور  الدكتور  طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، االدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان،  الدكتور أشرف شومة - عميد كلية الطب،   الدكتور وليد الشناوى - عميد كلية الحقوق، الدكتورأحمد أنور العدل - المشرف  العام على إدارة الوافدين،  سحر محمد العراقي - مدير ادارة الوافدين 
وأكد الدكتور  شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى بداية اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و مملكة البحرين  وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب الوافدين البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.
وعبَّرت  المستشار الثقافى لمملكة البحرين عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة كما  أعربت عن اعتزازها  بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم مقدمة  شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة و ادارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب البحرينيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء خدمات السكن و الرعاية الصحية وسرعة انهاء اجراءاتهم وحل جميع المعوقات التى تواجههم بكليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وكذلك حرص ادارة الوافدين علي مشاركة الجالية البحرينية فى جميع الأنشطة التى تقام داخل الجامعة .
وعلى هامش الزيارة قامت المستشار الثقافى البحرينى بزيارة لكلية الطب حيث استقبلتها الدكتورة بسمة  شومان - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور احمد نجم - مدير برنامج مانشستر الطبي ، حيث تم عقد اجتماع مع عدد كبير من الطلاب البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتناول الاجتماع  بحث ومناقشة كافة أمور الطلاب و الرد علي جميع استفساراتهم.

 

التعليم الحديث الدكتور اشرف شومة العلاقات الوطيدة جامعة المنصورة شئون التعليم والطلاب قطاع التعليم لشئون التعليم والطلاب للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

محدش هيدخلها تاني| أبطال مسلسل “وبقينا اتنين” يرفضون التصوير بنفس الفيلا.. والسبب الراحل طارق عبدالعزيز

طاقم تحكيم صومالي لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية الأفريقية ..أعرف موعد المباراة

تحذير عاجل من تركيا لـ إسرائيل بشأن استهداف قادة حماس

ما المقصود بـ قضية القراءتان في آيات سورة العلق؟.. علي جمعة يوضح

بيان عاجل من بريطانيا بشأن هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

حنون على الكل.. فيديو جديد لجد الشهيدة "روح الروح" من غزة|شاهد

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

فيديو

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ