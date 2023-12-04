مرض يصيب الجهاز التنفسي.. بكتيريا الميكوبلازما الرئوية تعصف بأطفال الصين وأمريكا وأوروبا

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الصين والدنمارك وفرنسا وهولندا كشفت عن زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية “المفطورة الرئوية” التي تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي.

وأوضحت شبكة “سي إن إن”، أنه تم أيضًا تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة في إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية.

وأضافت أنه يمكن للبكتيريا أن تسبب تفشي الالتهاب الرئوي كل “سنة إلى ثلاث سنوات”.

وذكرت أنه "يبدو بالتأكيد أن هذا العام قد يكون أسوأ من الأعوام الأخرى في أمريكا وأوروبا".

ولفتت شبكة “سي إن إن، إلي أنه تم تسجيل انتشار الالتهاب بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية “المفطورة الرئوية” في ألمانيا أيضا.