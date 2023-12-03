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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

كورونا
كورونا

تستأنف دولة الصين التحضيرات النهائية لاستقبال أول موسم شتاء، بعد رفع القيود الصارمة التي أطلقتها بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19.

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فيروس كورونا 

أمراض الجهاز التنفسي بفصل الشتاء 

قال مي فنغ، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، بمؤتمر صحفي، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

وتشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر من العام الماضي.

أمراض الجهاز التنفسي 

الارتفاع الكبير في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في الدولة التي ظهر فيها فيروس كورونا أواخر عام 2019، أثار الاهتمام عندما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تقرير عن أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.

وقال مي فنغ، المسؤول في لجنة الصحة، إن السلطات الصينية ستفتح المزيد من العيادات الخارجية للأطفال، وتسعى إلى ضمان حصول المزيد من كبار السن والأطفال على لقاحات الإنفلونزا وتشجيع الناس على وضع الكمامات وغسل الأيدي.

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ولم يعبر الأطباء الصينيون والخبراء في الخارج عن قلقهم بشأن تفشي الأمراض في الصين، نظرا لأن العديد من البلدان الأخرى شهدت زيادات مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي بعد تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة، وهو ما فعلته الصين في نهاية العام الماضي.

حظر السفر إلى الصين 

وطالبت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس بايدن بتنفيذ حظر سفر على الصين، بسبب الارتفاع المقلق في إصابات مرض تنفسي غير معروف داخل الدولة الشيوعية.

الرسالة التي صاغها أمس أعضاء من مجلس الشيوخ، وهم مارك روبيو، وجي دي فانس وريك سكوت، وتومي توبرفيل، ومايك براون، تدعو بايدن إلى تقييد السفر على الفور بين الولايات المتحدة والصين حتى يتم جمع المزيد من المعلومات حول المخاطر التي يشكلها المرض الجديد.

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فيروس كورونا

الصين ترد بعد قرار حظر السفر 

كانت وزارة الخارجية الصينية أكدت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن السفر والسياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بمرض الجهاز التنفسي الغامض، خاصة بين الأطفال، في الصين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: "أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق".

امراض الجهاز التنفسي أمراض الجهاز التنفسي بفصل الشتاء كورونا الصين حظر السفر إلى الصين الصين ترد بعد قرار حظر السفر

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