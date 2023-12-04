اعتراف خطير للفيدرالي الأمريكي.. الذهب يقود التمرد ضد الدولار بعد ارتفاع تاريخي

حقق الذهب إنجازًا ملحوظًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق 2100 دولار اليوم الاثنين، ووسط اكتساب ارتفاع الأسعار قبل الكريسماس زخما، يفضل المستثمرون بشكل متزايد الأصول عالية المخاطر.

ويبشر الارتفاع القياسي في أسعار المعادن الثمينة بتحول اقتصادي مع اعتراف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويرتكز هذا الارتفاع الملحوظ على عدة عوامل، أبرزها التوجه الحذر المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار، حيث استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما غرس الثقة في أن البنك المركزي قد اختتم تشديد السياسة النقدية، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بدءًا من مارس.

ومع اشتداد جاذبية الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، يجد المعدن الثمين نفسه وسط ما يمكن وصفه بـ”العاصفة الكاملة” في عام 2023.

ارتفاع الأسهم في شهر نوفمبر يعكس التفاؤل بشأن الأصول الخطرة

وبالتزامن مع صعود الذهب، أغلقت الأسهم العالمية أكبر ارتفاع شهري لها منذ ثلاث سنوات.

ويتقبل المستثمرون الأصول الخطرة بكل حماس، ويغذيها اعتقاد مفاده أن البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، تكتسب المزيد من الأرض في معركتها ضد التضخم.

وشهد شهر نوفمبر ارتفاعًا قويًا في سوق الأسهم، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 9٪، وتفوق مؤشر ناسداك بمكاسب مذهلة بلغت 11٪.

ويعكس الارتفاع الذي شهده شهر نوفمبر، وهو الأهم منذ عام 1980، تفاؤلًا واسع النطاق يحيط بالتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة وسياسة نقدية أكثر مرونة.

الفضة تكتسب زخمًا مع ارتفاع الطلب الصناعي

في حين أن الذهب يجذب الاهتمام، فإن الفضة تستعد لعودة ملحوظة. على الرغم من تأخرها عن الذهب في الأسابيع الأخيرة، فقد تم تداول الفضة عند أعلى مستوياتها منذ يوليو، لتغلق عقود الفضة الآجلة لشهر مارس 2024 عند 25.895 دولارًا للأونصة.

ويشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الصناعي على الفضة، مما يجعلها أصلًا مقنعًا.

وأكد المحللون على جاذبية الفضة مقارنة بالذهب، حيث تتجاوز نسبة الذهب إلى الفضة المتوسطات التاريخية. مع استمرار السوق العالمية في التكيف، تبرز رحلة الفضة كنقطة محورية في المشهد المتطور للمعادن الثمينة.

وعندما يتحول البنك المركزي من موقف متشدد إلى موقف متشائم، فإنه يؤدي إلى ما يشير إليه التجار عادة باسم “الغرائز الحيوانية” أو، بشكل أكثر تحديدا، “الخوف الحيواني” من تفويت فرصة ارتفاع الكريسماس.

وهذه الظاهرة، التي غالبا ما يتم تغليفها باسم FOMO (الخوف من تفويت الفرصة)، تدفع المتداولين إلى مواجهة معضلة تفسير الأداء الضعيف في دفاترهم عندما تتجاوز الأسواق توقعاتهم.

انخفاض قيمة الدولار الأمريكي

وتتجلى العلامات المبكرة لهذا التحول في انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مدفوعاً بالمضاربة على محور مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبطبيعة الحال، يبشر هذا التحول بالخير بالنسبة للأصول المحفوفة بالمخاطر، وخاصة أسهم الميم أو الذهب الرقمي، في شكل عملات مشفرة مثل البيتكوين.

ومن المتوقع أن تزدهر هذه الأصول إذا اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة وبدأ في تنفيذ التخفيضات.

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن الزخم الصعودي الأخير في المعادن الثمينة، وخاصة الذهب، بدأ وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. لجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي خلال هذه الفترة.

وأثارت تصريحات باول سلسلة من ردود الفعل الكبيرة، ودفعت الأصول المختلفة إلى آفاق جديدة. وقد وصل الذهب، على وجه الخصوص، إلى ذروة غير مسبوقة، في حين شهد الدولار انخفاضا حادا، مما يعكس توقعات السوق لتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.