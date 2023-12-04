إعلامي يكشف شرط حسين لبيب لعودة فتوح إلى تدريبات نادي الزمالك

أعلن الإعلامي إسلام صادق، شرط حسين لبيب لعودة فتوح إلى تدريبات نادي الزمالك.

وكتب "صادق"، من خلال حسابه فيس بوك "حسين لبيب: الاعتذار شرط عودة أحمد فتوح للمشاركة في المباريات".

وفيما يتعلق بأزمة أحمد فتوح في الزمالك، أعرب حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، عن قلقه على مستقبل اللاعب إذا ما غادر الزمالك، مرددا “لو خرج فتوح خارج الزمالك سيكون مستقبله في خطر لما يعلمه الجميع عن ما يفعله خارج الملعب”.

ونوه بأن تصرفات فتوح خارج الملعب قد تؤثر على مسيرته المستقبلية، معربا عن حذره من التعاقد معه لو كان مدربًا في أي نادٍ.