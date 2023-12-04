الكنز تحت البيت| تفاصيل محاكمة 3 أشخاص في عابدين

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين، لجلسة 19 ديسمبر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.



وعُثر بداخله العقار على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.