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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكنز تحت البيت| تفاصيل محاكمة 3 أشخاص في عابدين

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين، لجلسة 19 ديسمبر.

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البداية عندما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.
 

وعُثر بداخله العقار على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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