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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للحصول على الدعم.. إضافة مواليد ببطاقة التموين

تموين
تموين

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة السلع التموينية، للحصول على الدعم التمويني شهريا من جانب الدولة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وتشمل المستندات المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين،  للفئات التي يحق لها إضافة المواليد الجدد على البطاقة، ما يلي :-

 

  1. - برنت تأميني لا تزيد قيمته على 1500 جنيه بالنسبة لكل من الأرملة والمطلقة.
  2. - أصل استعلام عن تكافل وكرامة من الشؤون الاجتماعية.
  3. - كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
  4. - شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.
  5. - صورة بطاقة الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي.
  6. - صورة بطاقة ميزة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.
  7. - تتضمن المستندات صورة بطاقة التموين.
  8. - كما تشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة الشخصية.
  9. - وأيضا تشمل الأوراق المطلوبة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
  10. - رقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.
  11. - صورة بطاقة رقم قومي سارية، بالنسبة لكل من الأرملة أو المطلقة.
  12. - صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج «الأرملة».
  13. - صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة للمطلقة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

تتضمن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مجموعة من النقاط التي تشمل ما يلي:

  1. -  الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين.
  2. - اختيار خدمات التموين لإضافة المواليد لبطاقة التموين.
  3. - إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.
  4. - تظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.
  5. - كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته على بطاقة التموين.
  6. - إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
  7. -إضافة صلة القرابة.
  8. - الضغط على خيار «إضافة».
     

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

وتتضمن  إضافة المواليد على بطاقات التموين مجموعة من الشروط المطلوبة من أجل إمكانية الإضافة والتى تبدا بأن لا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، و ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

فئات مسموح لها بإضافة المواليد

وهناك مجموعة محددة من الفئات سردتها وزارة التموين و المسموح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن 4 فئات وهم :-

 

  1. - بناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
  2. - تشمل الفئات المستهدفة من إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  3. - حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  4. - مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا تقل اعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

إضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين وزارة التضامن الاجتماعي

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