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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

بخط يده..الطفل عمر
بخط يده..الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين.. صور

ما زالت المشاهد الإنسانية المروعة من قطاع غزة المحاصر تؤثر في الصحة النفسية لملايين الأطفال والكبار خاصة حول العالم. 

دفع تأثر الطفل المعجزة، عمر مكي، 8 سنوات بما يحدث إلى تأليف كتاب جديد يؤكد فيه دعدمه للقضية الفلسطينية، أسماه «اسألني عن فلسطين». 

وعن سبب قيامه بكتاية كتاب عن فلسطين، قال الطفل عمر مكي في  حديث خاص لموقع «صدى البلد»:   « ما دفعني على كتابة كتاب “اسألني عن فلسطين الأحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين حاليًا”.

فلسطين 

يتايع حديثه: «أردت ان أثبت تضامني مع فلسطين بشكل عملي يتمثل في طرحي مجموعة من الأسئلة المهمة عن فلسطيني للأطفال في أعماري من أجل ترسيخ كل ما يخص القضية الفلسطينية داخل نفوس الأطفال». 

ويشير الطفل عمر مكي إلى أن صفحات الكتاب تشمل 200 صفحة، كتبت بخط اليد، ليكون تأثيرها أقوى على النفوس، لافتًا إلى أنه سيشارك بالكتاب في مسابقة أدبية عن فلسطين.                                                                

  عمر مكي                       

يذكر أن الطفل عمر مكي تم تكريمه من النقابة العامة لكتاب مصر ويعد أصغر عضو بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، ويقوم بتفسير ما يقرأه مقتديا بفضيلة الشيخ الشعراوى، وتم تكريمه من الأزهر الشريف والأوقاف ومديرية التربية والتعليم،  كما أنه أصبح أصغر داعية وخطيب  وهو فى الخامسة من عمره، كما اختارته نقابة قراء القرآن الكريم ليكون أصغر عضو بها فى سابقة هى الأولى من نوعها.

كما أنه سبق وقد أطلق الطفل عمر مكي  مبادرة بعنوان "رحلة مع كتاب" من أجل تحفيز الأطفال على القراءة وجاء ذلك بعدما قرأ أكثر من 200 كتاب من كتب الأطفال، ومبادرته عبارة عن مكتبة متنقلة فيها كتب متنوعة يتجول بها فى محافظات مصر، وصولا إلى الأطفال للحديث معهم عن أهمية القراءة فى الصغر ودورها فى تنمية العقل والفكر، ويقرأ معهم عددا من الكتب وفى نهاية جولته يوزع هدايا عبارة عن كتب وميداليات لتحفيزهم على المواظبة على القراءة.

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بخط يده..الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين

بخط يده..الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين

 

 

 

 

 

 

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