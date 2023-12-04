مصطفي البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب .. والاحتلال حول غزة لجحيم

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن هناك غضب شديد على رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وشعور بتمزق داخلي بسبب فشله اولا في ٧ أكتوبر وثم فشله لاحقا في تحديد أهداف يستطيع تنفيذها وهناك تكتل داخلي يريد إزاحة نتنياهو واستبداله بجالنت.

وأضاف البرغوثي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc وتقدمه الإعلامية إنجي أنور أن قطاع غزة يتعرض لمجزرة وحشية لا يمكن وصفها وجرائم حرب متتالية وعقوبات جماعية شاملة وتطهير عرقي وتهجير قسري، فضلا عن نقص الغذاء والدواء والماء والخدمات الأساسية، قائلا: آلة القتل المستمرة التي قضت على أكثر من ٢٢ ألف شهيد وأكثر ٤٠ ألف جريح.

وأكد أنه ليس هناك أي مكان آمن في غزة ويتعرض الجنوب الآن لهجمات شرسة وأن الأماكن الآمنة هي أكاذيب إسرائيلية وأن إسرائيل حولت غزة لجحيم لا يطاق.

وأشار الي أن الوضع في الضفة الغربية يتحول من سيء لأسوأ فتتجرع عدوان من الجيش والشرطة والمستوطنين أودى بحياة أكثر من ٤٠٠ شخص فلسطيني وأعتقال المئات وهم يعتبرون أن لديهم كارت أخضر ليقتلوا الفلسطيني في أي مكان يريدوا.

وأوضح أن الإسرائيليين يعلمون أن المقاومة في غزة لايمكن كسرها ولذلك يستقوون على الفلسطينيين في باقي فلسطين المحتلة ، ولكن أهالي الضفة الغربية يقفون في وجه إرهاب المستوطنين والشرطة والجيش الإسرائيلي.

وأكد أن من خرق الهدنة هي إسرائيل وأن أمريكا تكذب كل يوم وتكرر أكاذيب إسرائيل وأصبحوا أضحكوة العالم في الكذب بسبب فضح وسائل أعلامهم كذبهم، مضيفا أن حماس أطلقت سراح المدنيين وكانت تقول أنها ستطلق سراحهم دون مقابل لكن العسكريين هم أسرى حرب وسيطبق عليهم معايير أخرى.



