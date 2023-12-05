يقترب من 200 ألف جنيها.. سعر إطلالة أمينة خليل يثير الجدل

شاركت الفنانة امينة خليل ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها من خلال حضورها أيام مهرجان البحر الأحمر .





وتألقت امينة خليل ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية بدلة باللون الأسود من فيرساتشي، البليزر بـ3 أزرار في المنتصف، سعره 4,740 دولار أي 146 ألف جنيه. كشف عن خصرها المنحوت و اناقتها .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز امينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد امينة خليل ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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