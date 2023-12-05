وان بلس تكشف مفاجآت جديدة عن هاتفها الرائد OnePlus 12

تزامنا مع استعداد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 12، كشف تقارير مفاجآت عن إمكانات ومواصفات الفلاجشيب الذي يتحدى سامسونج وشاومي ضمن أفضل هواتف رائدة في الربع الأول من العام المقبل.

وشاركت الشركة بعض التفاصيل حول ميزات الشحن وسعة بطارية هاتفها OnePlus 12، حيث أن الهاتف الذكي على وشك الحصول على واحدة من أكبر البطاريات التي يأتي بها أي هاتف ذكي من OnePlus.

وأكدت الشركة أن OnePlus 12 سيحصل على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة، والتي تعد أكبر سعة بطارية تأتي بها هواتف وان بلس الذكية حتى الآن، وبهذا فإن الجهاز الرئيسي الجديد سيوفر قدرة تحمل أفضل من سابقه.

أما بالنسبة لسرعات الشحن، فيمكن شحن هاتف OnePlus 12 بقوة 100 وات في الوضع السلكي، كما يمكنه أيضًا الشحن في الوضع اللاسلكي، وهو شيء مفقود في هواتف OnePlus 11 جميعها، كمايمكنه الشحن لاسلكيًا بقدرة 50 وات، بسرعة كافية لنقل البطارية من 0٪ إلى 100% بسرعة.

وسيحصل OnePlus 12 على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 24 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

وسيقدم OnePlus 12 إعداد محدث للكاميرا تحت عنوان مستشعر Lytia 808 الرئيسي الجديد بدقة 48 ميجابكسل من شركة سوني جنبًا إلى جنب مع مستشعر OV64B مقاس 1 / 2.0 بوصة بدقة 64 ميجابكسل مع عدسة مقربة توفر تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.