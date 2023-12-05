لإسعاد طفلك.. طريقة عمل صوص الشيكولاتة بالكاكاو في البيت

إذا كنتِ من محبي الشكولاتة فيمكنك إعداد صوص الشوكولاتة اللذيذ بالكاكاو وتتميز بالحلويات المنوعة والخفيفة وسهلة وسريعة التحضير، وفيما يلي يمكنك طريقة عمل صوص الكاكاو وفقاً لموقع foodnd.

طريقة عمل صوص الكاكاو:



المقادير:

‏- ½ كوب حليب

‏- ½ كوب سكر

‏- ½ كوب زيت

‏- 3 معلقة كبيرة كاكاو

طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والكاكاو والحليب واخفقي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الزيت تدريجيا واستمري بالخفق حتى يصبح القوام سميكاً ويتماسك المزيج.

أسكبي صوص الشوكولاتة في وعاء وأدخليها الى الثلاجة مدة ساعة قبل التقديم.