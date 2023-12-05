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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للشباب والفئة المتوسطة.. سامسونج تجهز مفاجأة لجمهورها

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A55

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف مميز خلال الفترة المقبلة مخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم Galaxy A55، والذي سيضم عددًا كبيرًا من الميزات مع ترقية في المعالج والكاميرا. 

 

وبحسب موقع Gadgets 360 هاتف Galaxy A55 القادم من سلسلة Galaxy A سيأتي بتصميم أنيق مناسب للشباب بشاشة مسطحة، كما سيحتوي مع “نوتش” على هيئة ثقب مخصص للكاميرا الأمامية، مع كاميرا خلفية ثلاثية .  

 

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy A55 بشاشة قياس6.5 بوصة، مع جودة عرض +Full HD، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A55 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، على شكل وحدات دائرية صغيرة فردية، حيث يتم وضع مستشعرات الكاميرا بشكل عمودي مع وجود وحدة فلاش LED صغيرة بجانبها زر الطاقة وأزرار التحكم في الصوت مرتبة على جزء بارز من الحافة اليمنى.  

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A55 بمعالج من نوع  Exynos 1480 SoC من تصنيع شركة سامسونج إلى جانب معالج الرسوميات Xclipse 530 GPU، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت. 

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