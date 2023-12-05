بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.





وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقررت النيابة العامة في القاهرة، استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجة إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وأشارت الفنانة علا غانم خلال التحقيقات، إلى أنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات على مواقع التواصل بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.