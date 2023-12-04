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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث | هاتولي محامي.. صدمة جديدة في قضية كروان مشاكل.. حكاية فتاة الزاوية الحمراء

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها التحقيقات مع كروان مشاكل وبطلة فيديو المطبخ.
"غصب عني".. اعترافات صادمة للمتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور


 

“والله ما كنت اقصد اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”.. بهذه الكلمات أدلى فنان تشكيلي، متهم بالتسبب في وفاة اشرف عبد الغفور عقب اصطدامه بسيارته مساء أمس، الأحد، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

هاتولي محامي| صدمة جديدة في قضية كروان مشاكل "مش قادر يحذف C.D"


كشفت الجهات الأمنية، تفاصيل جديدة في قضية كروان مشاكل، المتهم بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة، حيث تبين أنه أثناء القبض على المتهم تم العثور بحوزته على C.D محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاصة به وإنجي حمادة.


استغلها وجردها من ملابسها.. لماذا عاقبت المحكمة شقيق فتاة الزاوية الحمراء بالمشدد


 

فتاة الزاوية الحمراء التي تعرضت لإعتداء على يد شقيقها، قامت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الأخير حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، وأودعت المحكمة أسباب الحكم على المتهم.


 

28 مليون جنيه.. حكم رادع ضد 3 موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية


 

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني لإدانتهما بالاستيلاء على بضائع مسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة.


 

ديلر الأزبكية| 15 قطعة حشيش ومبلغ مالي وآلة حادة ملوثة.. القصة الكاملة


 

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي مائة ألف جنيه، لاتهامه بتجارة المخدرات بمنطقة الأزبكية، كما قضت بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه لاتهامه بحيازة سلاح أبيض وألزمته بالمصاريف الجنائية.

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