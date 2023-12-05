عضو الشيوخ: انتخابات المصريين بالخارج عكست اصطفافهم خلف قيادتهم الحكيمة

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: إن مشهد تصويت المصريين بالخارج وهم يحملون الاعلام المصرية؛ وصورة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يعكس حجم القبول الكبير الذي يتمتع به الرئيس السيسي من مختلف فئات المجتمع وفي القلب منهم المصريون بالخارج.



واضاف "عيش" في تصريحات صحفية : ان مشاركة المصريين بالخارج علي مستوي 121 دولة حول العالم وبنسبة كبيرة يؤكد أن المصريين دائمًا يضربون أروع الأمثلة في استخدام حقهم الدستوري لرسم خارطة طريق لمستقبل أفضل لأبنائهم.

وأشار الي أن المصريين بالخارج يستحقون كل الشكر والتقدير لدورهم المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة أزمة الدولار ومشاركتهم فى المشروعات الاستثمارية المصرية؛ مشيداً بدور المصريين بالخارج فى إفشال جميع الأكاذيب والافتراءات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر وقيادتها وشعبها.



وقال عضو مجلس الشيوخ : إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصويت وحشد عمالنا بأنتخابات رئاسة الجمهورية ايام 10 و11 و12 ديسمبر ومهمة غرفة العمليات متابعة حشد العمال وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم من أجل تسهيل مهمة العامل في عملية التصويت، هذا الي جانب استمرار حملة: "انزل شارك..صوتك أمانة" ؛ والتي اطللتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية لمتابعة العمال واجراء جولات ميدانية بمواقع الانتاج المختلفة لتعريفهم بمدي أهمية المشاركة السياسية في انتخابات رئاسة الجمهورية.