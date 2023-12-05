تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة

صدور قانون الإيجار القديم.. يتساءل المواطنون عن موعد صدور قانون الايجار القديم وعن السبب الرئيسي وراء تأخير اصدارة حتي الأن، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد كلف مجلس النواب بملف قانون الإيجار القديم.

وكان قد أكد الرئيس السيسي علي أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، والذي تولاها مجلس النواب منذ ذاك الحين، وفي هذا الصدد كشف محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم وعن أبرز سماته.

إصدار قانون الإيجار القديم

وقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث كثيرًا عن قانون الإيجار القديم وقال أن البرلمان عليه أن يحل هذه المشكلة، وبالتالى أصبح قانون الايجار القديم تكليف رئاسى للبرلمان، ومن المقرر العمل علي الملف خلال العام القادم 2024.

وعن سبب تأخير إصدار قانون الإيجار القديم، كشف محمد الفيومي أن قانون الإيجار القديم كان يتم مناقشته لتعديله منذ الستينات ثم يتم تأجيله، وذلك بسبب انقسام الشعب المصري بين ملاك ومستأجرين، وعقب أنهم يسعون لإعداد قانون متوازن يحقق العدالة ونفس الوقت يحقق المصلحة.