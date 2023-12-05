بسعر 5300 جنيه.. هواوي تطلق موبايل أسطوري جديد بأقوى كاميرا وبطارية

قدمت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة هاتف Huawei Enjoy 70 في السوق الصيني، اعتمدت فيه على تصميم سلسلة P60 الرائدة مع دمج مواصفات من الفئة المتوسطة، استنادًا إلى نجاح الإصدار السابق Enjoy 60 ، حيث يحتفظ هذا الطراز الجديد بشاشة كبيرة وبطارية قوية.

ونقدم إليك نظرة على ما ينتظر المشترين المحتملين لـ Enjoy 70.

مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70

يتميز Huawei Enjoy 70 ، الذي يحمل رقم الطراز FGD-AL00 ، بشاشة LCD توفر دقة HD + تبلغ 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث تقليدي 60 هرتز للشاشة.

ويعمل Huawei Enjoy 70 بمعالج Kirin 710A الأقدم ، مما يعني أنه لا يدعم اتصال 5G، وتم تجهيز الجهاز بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، ويأتي مع خيارين للتخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

ويضم Huawei Enjoy 70 بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 22.5 وات. ويأتي مع Harmony OS 4 مثبتًا مسبقًا.

ويتمتع Huawei Enjoy 70 بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، تم تجهيز اللوحة الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل.

وللأمان ، يحتوي على مستشعر بصمة إصبع جانبي، ويأتي الهاتف مع ميزات أخرى ، مثل Wi-Fi و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC ومنفذ USB-C ومستشعر بصمة إصبع مثبت على الجانب.

كما يوجد زر "Enjoy X" مادي على متن الطائرة ، الذي يمكن استخدامه لعرض شبكة من تسعة تطبيقات يتم استخدامها كثيرًا، كما أنه يدعم الضغط المطول والنقرة المزدوجة لتشغيل التطبيقات والوصول إلى وظائف أخرى.

سعر Huawei Enjoy 70

يأتي Huawei Enjoy 70 بخيارين: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين. وتم تحديد أسعار هذه الإصدارات بـ 170 دولارًا (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري تقريبا ) و 200 دولارًا على التوالي.

ويأتي الهاتف بألوان مثل الأسود اللامع والأبيض الثلجي والأخضر الزمردي.