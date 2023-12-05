أرخص موبايل يعمل بأقوى معالج Snapdragon 8 Gen 3 وكاميرا 200 ميجابكسل

كشفت شركة Meizu في 30 نوفمبر عن هاتف Meizu 21 الذكي في الصين بعد Redmi K70 Pro ، الذي يبدأ من حوالي 465 دولارًا ، يعد Meizu 21 الهاتف الأكثر بأسعار معقولة المجهز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

بعد طرحه للبيع ، أكدت Meizu أن هاتف Meizu 21 حقق نجاحًا ملحوظًا في مبيعاته الأولية ، متجاوزًا رقمًا قياسيًا مثيرًا للإعجاب بلغ 100 مليون يوان في ثانية واحدة فقط عبر جميع قنوات المبيعات.

في حين كشفت عن نوع الاستجابة السوقية التي تلقاها Meizu 21 في بيعه الأول ، لم تذكر عدد الوحدات التي تم بيعها، ومع ذلك ، بالنظر إلى أن متغير Meizu 21 الأساسي يبلغ سعره حوالي 479 دولارًا وأن أعلى إصدار له يكلف حوالي 465 دولارًا، يبدو أن العلامة التجارية قد باعت من 25000 إلى 29440 وحدة من الهاتف الذكي.

يمكن للمشترين الاختيار من بين خيارات الألوان ، مثل Unbounded Black أو Smart Purple أو Sharp Green أو Meizu White.

مواصفات هاتف Meizu 21



يتميز Meizu 21 بشاشة نوع OLED بجودة عرض FHD + مقاس 6.55 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وإطارات رقيقة متماثلة 1.74 مم.

يحتوي Meizu 21 على معالج Snapdragon 8 Gen 3 ، وذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x ، وتخزين نوع UFS 4.0 ، وبطارية 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن 80 وات، يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بإصدار Android 14 مع Flyme 10.5.

يتميز Meizu بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوم OIS ، وعدسة عريضة جدًا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

تشمل الميزات البارزة الأخرى حلقة Aicy الذكية RGB-LED في الخلف ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وناقل الأشعة تحت الحمراء ، ومكبرات صوت مزدوجة.