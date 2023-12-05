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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هتحتاج مدرب برايفت.. أفضل تطبيقات خسارة وزيادة الوزن المجانية تماما

مش هتحتاج مدرب برايفت..أفضل
مش هتحتاج مدرب برايفت..أفضل تطبيقات خسارة وزيادة الوزن المجا

مع انتشار السمنة وزيادة الوزن في جميع أنحاء العالم، أصبح البحث عن طرق لإنقاص الوزن أو زيادة الوزن أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد التطبيقات الذكية خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص أو زيادة الوزن بطريقة فعالة وسهلة.

وهناك العديد من التطبيقات الذكية المتاحة للمساعدة في إنقاص الوزن أو زيادة الوزن، ولكن بعضها أفضل من البعض الآخر. وفيما يلي قائمة بأفضل تطبيقات خسارة وزيادة الوزن المجانية:

 

تطبيقات خسارة الوزن

 

  • MyFitnessPal

يعد تطبيق MyFitnessPal أحد أشهر تطبيقات خسارة الوزن، ويوفر العديد من الميزات المفيدة، مثل تتبع السعرات الحرارية والأنشطة البدنية وقياسات الجسم. كما يوفر التطبيق مجتمعًا نشطًا من المستخدمين يمكنهم تقديم الدعم والإلهام.

  • Lose It!

يعد تطبيق Lose It! خيارًا آخر شائعًا لفقدان الوزن، ويوفر العديد من الميزات المشابهة لتطبيق MyFitnessPal. كما يوفر التطبيق ميزات إضافية، مثل تتبع الكربوهيدرات والسكريات والدهون.

  • WW (Weight Watchers)

يعد تطبيق WW (Weight Watchers) أحد أشهر برامج إنقاص الوزن في العالم، ويوفر تطبيقه الذكي العديد من الميزات التي تساعد المستخدمين على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

 

تطبيقات زيادة الوزن

 

  • Gain It!

يعد تطبيق Gain It! أحد أفضل التطبيقات لزيادة الوزن، ويوفر العديد من الميزات المفيدة، مثل تتبع السعرات الحرارية والأنشطة البدنية وقياسات الجسم. كما يوفر التطبيق خططًا غذائية محددة يمكن أن تساعدك على زيادة الوزن بطريقة صحية.

  • Bulkie

يعد تطبيق Bulkie خيارًا آخر جيدًا لزيادة الوزن، ويوفر العديد من الميزات المشابهة لتطبيق Gain It!. كما يوفر التطبيق ميزات إضافية، مثل تتبع البروتين والدهون والكربوهيدرات.

  • Mass Gainer

يعد تطبيق Mass Gainer خيارًا جيدًا لزيادة الوزن بشكل سريع، ويوفر العديد من الميزات المفيدة، مثل تتبع السعرات الحرارية والأنشطة البدنية وقياسات الجسم. كما يوفر التطبيق خططًا غذائية عالية السعرات الحرارية يمكن أن تساعدك على زيادة الوزن بسرعة.

 

نصائح لاختيار تطبيق خسارة أو زيادة الوزن

 

عند اختيار تطبيق خسارة أو زيادة الوزن، من المهم مراعاة العوامل التالية:

  • أهدافك: ما هي أهدافك من إنقاص أو زيادة الوزن؟ هل تريد إنقاص وزنك بسرعة أو ببطء؟ هل تريد زيادة الوزن بشكل صحي أو سريع؟
  • احتياجاتك: ما هي احتياجاتك من التطبيق؟ هل تحتاج إلى تطبيق يوفر تتبع السعرات الحرارية والأنشطة البدنية فقط؟ أم تحتاج إلى تطبيق يوفر خططًا غذائية أو برامج تدريبية؟
  • ميزات التطبيق: تأكد من أن التطبيق يوفر الميزات التي تحتاجها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن، فتأكد من أن التطبيق يوفر خططًا غذائية عالية السعرات الحرارية.

وأخيرًا، من المهم تجربة عدة تطبيقات قبل اتخاذ قرار بشأن التطبيق المناسب لك.

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