بتروح تصوير وحش الشاشة بالمريلة| كواليس وفاة ناهد فريد شوقي.. وذكريات جمعتها مع والدها

وفاة ناهد فريد شوقي.. توفت صباح اليوم الثلاثاء 5 من ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عامًا، وتسبب خبر رحيلها حزنًا كبيرًا داخل الوسط الفني بأكملة.

وفاة ناهد فريد شوقي

وأعلنت الفنانة أية سماحة، زوجة ابن المنتجة ناهد فريد شوقي، عن وفاة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت أية سماحة: "لا حول ولا قوة الا بالله.. انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى.. إنا الله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

وبحسب المصادر، فإنه تعرضت المنتجة ناهد فريد شوقي لأزمة صحية دخلت علي آثرها المستشفى بالعناية المركزة، وعادت ابنتها الي القاهرة قادمة من لبنان حيث كانت تصور أحد أعمالها الفنية، حتي رحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح اليوم.