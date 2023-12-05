معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس يعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية

عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK و HSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الطب جامعة عين شمس.

وذلك ،تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس .

ويعد إختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الإختبارات الشفهية والتحريرية التى تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.

وفى هذا الصدد يتقدم معهد كونفوشيوس بالشكر الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب والدكتورة هاله سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعقد الامتحانات بكلية الطب .