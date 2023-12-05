أحمد حسن يعلن استمرار إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تمسك نادي الإسماعيلي باستمرار إيهاب جلال المدير الفني.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"الإسماعيلي يتمسك باستمرار إيهاب جلال مع الفريق دون النظر لنتائج الفريق وبقائه حتى نهاية الموسم".

ومن جانبه قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

وتابع : "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللاعيبة بتساهم في الخسارة".