عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

قمر التربيع الأخير
قمر التربيع الأخير

تشهد سماء مصر الليلة قمر شهر  جمادى الأولى 1445 فى طور "قمر التربيع الثاني" ويحدث ذلك  مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب عند منتصف الليل، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا على مواعيد، مع شروق قمر التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الأولى فى تمام الساعة 7:50.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار "تادرس" إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

- المقصود بتربيع القمر

و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الثاني، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".


على جانب آخر تتزين سماء مصر، يوم السبت الماضي، بمشهد فلكي جذّاب عندما اقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يُطلق عليه خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك كانوا على موعد يوم 2 ديسمبر مع مشاهدة مبهرة فى السماء حين يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.

وأوضح الدكتور “تادرس”، أن الحشد النجمي خلية النحل هو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا ويبلغ عمره 600 مليون سنة، وصفه بيطليموس "بأنه سحابة مجسمة في كوكبة السرطان" كما رصده جاليليو عام 1609 لأول مرة بالتلسكوب وتمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.

وأشار أستاذ الفلك  بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند اقتران القمر مع خلية النحل في برج السرطان الليلة بحلول العاشرة مساء تقريبًا، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وشدد على صعوبة رؤية الحشد النجمي بالعين المجردة في أجواء المدينة ، لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير.

وأوضح أن خلية النحل التي يقترن بها القمر مساء اليوم، هي حشد نجمي، والحشود النجمية عموما هي عبارة عن تجمع نجمي، وأحيانا يكون لها أشكال مميزة مثل حشد الثريا المعروف، موضحا أن معظم هذه الحشود تُرى بالتلسكوبات الصغيرة، وذلك بسبب بعدها ووجودها في أعماق المجرة.

قمر التربيع الثاني جمادى الأولى قمر شهر جمادى الأولى شروق قمر التربيع الثاني والاخير لشهر جمادى الأولى القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مكاسب للقمح| قرارات مصيرية للدولة للقضاء على المخاوف من تراجع الإمدادات

بقذيفة "تاندوم".. سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال شرق غزة

سورة قصيرة تدلك على الصلاح والفلاح فضلها عظيم.. احرص على قراءتها باستمرار

استكمالا لإجراءات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027..صبحي يستعرض الملف مع AU

انخفاضات جديدة.. آخر أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء

عربة فض الشغب من إنتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

فيديو

إسرا.ئيل تعترف بخسائرها.. وحما.س تهاجم امريكا.. تطورات جديدة

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ