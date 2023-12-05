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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمساحة 13 ألف متر.. الموافقة على إقامة مستشفى عام بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن موافقة وزارة الصحة على إنشاء مستشفى عام على مساحة 13 ألف و781م2 أمام المستشفى العسكري بحي شرق شبين الكوم لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بالمحافظة.

 جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية إلى وزير الصحة والسكان بشأن إدراج مشروع إقامة المستشفى ضمن خطة مشروعات وزارة الصحة والسكان بالخطة الاستثمارية 2023/2024.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطنين ووضعها على رأس أولوياتها باعتبارها ثروة قومية وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ المنوفية أن المشروع يأتى ضمن جهود المحافظة لإقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة بتخصصات متنوعة بمراكز أشمون والشهداء والسادات وشبين الكوم وقويسنا ومركز الأورام الجديد بمنوف وذلك لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة والتى تمس حياة المواطنين بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن المستشفى ستعد بمثابة صرحاً طبيا وإضافة قوية للارتقاء بالمنظومة الطبية على أرض المحافظة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بالمشروع للانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

وثمن محافظ المنوفية الجهود الملموسة لوزير الصحة والسكان في دعم القطاع الصحي بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لخطة الدولة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجمهورية الجديدة الصحة والسكان اللواء إبراهيم أبو ليمون المنظومة الطبية محافظ المنوفية

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