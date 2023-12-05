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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بكفر الشيخ لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا غدا الأربعاء، بمهبط الطائرات الخاصة بجامعة كفر الشيخ،  تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور  السعيد غنيم .

ويشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، ورؤساء الأحزاب السياسية  ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر .

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التى عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى والتى بدأها بمؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء .

كفر الشيخ السيسي الدكتور السعيد غنيم

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