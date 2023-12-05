محافظ السويس يبحث إجراءات تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

بحث محافظ السويس عبد المجيد صقر مع الدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحي بالسويس، والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحية والسكان بالسويس، تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة.

ووجه المحافظ - خلال اللقاء - بتفعيل العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال جدول زمني لبدء العمل بالسويس، وكذلك مناقشة نقل الخدمات الطبية تدريجياً من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل.



وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحية القريبة من مسكنهم ليستفيدوا من الخدمات الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل.