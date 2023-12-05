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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

صدى البلد

فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية إيديكس 2023.

 تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض.

قائد القوات البحرية

إلتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية مع قائد القوات البحرية اليونانية ، وآمر القوة البحرية الكويتية ، وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية ، ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا ، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط ، ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له.

قائد القوات الجوية

كما إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية مع كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط ، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية ، ومساعد وزير الدفاع الصربى للموارد المادية ، ونائب رئيس شركة (Leonardo hel) الإيطالية ، ورئيس مجلس إدارة (MBDA) الفرنسية ، والنائب الأول والمدير التنفيذى لشركة (روسابرون إكسبورت) الروسية ، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى البيلا روسى.

قائد قوات الدفاع الجوي

كما إلتقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى مع وزير الدفاع الوطنى لجمهورية مدغشقر ، وقائد قوات الدفاع الجوى الملكية السعودية ، ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية ، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية ، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى البيلا روسى ، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة (LOCKHEED MARTIN) بالسعودية وأفريقيا ، ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية.

رئيس هيئة التسليح

فيما إلتقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية ، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط ، ومساعد وزير الدفاع الصربى للموارد المادية.

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض ، كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.

معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس أيديكس 2023 القوات المسلحة قائد القوات البحرية الفريق قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد قوات الدفاع الجوى

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