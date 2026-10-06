وزارة الرياضة والأولمبية تمنحان الكاراتيه الضوء الأخضر للمشاركة في الألعاب الأفريقية بالقاهرة

منحت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الضوء الأخضر للاتحاد المصري للكاراتيه للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، المقرر أن تستضيفها القاهرة خلال شهر أغسطس 2027، لتتأكد مشاركة اللعبة في الحدث القاري الكبير الذي تستعد مصر لاستضافته.

وتأتي موافقة الدولة على مشاركة الكاراتيه في البطولة التي تحتضنها مصر بمثابة دفعة قوية في ظل المكانة الكبيرة للكاراتيه المصري على مستوى القارة الأفريقية، والنتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أعرب محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن سعادته بقرار الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية لكافة الألعاب الرياضية، ومن ضمنها اتحاد الكاراتيه، وأضاف محمد الدهراوي قائلًا إن الاتحاد المصري جاهز تمامًا للمشاركة والمنافسة بقوة على اللقب.

وقال الدهراوي: «اعتماد مشاركة الكاراتيه في دورة الألعاب الأفريقية بالقاهرة يمثل خبرًا مهمًا لنا، ونشكر كل من ساهم في دعم هذا القرار، ونؤكد أن الاتحاد المصري جاهز لهذا الحدث الكبير، ولدينا هدف واضح، وهو المنافسة على اللقب وتحقيق أفضل النتائج».

وأضاف: «إقامة الدورة في القاهرة تمنحنا دافعًا كبيرًا، ولكنها في الوقت نفسه تضع علينا مسؤولية أكبر، لأننا نريد أن تكون مشاركة الكاراتيه المصري على قدر اسم مصر وتاريخها وإنجازاتها على المستويين الأفريقي والدولي».

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه: «لدينا لاعبون ولاعبات على أعلى مستوى، وأجهزة فنية تعمل وفق خطط واضحة، وسنبدأ الاستعداد مبكرًا من أجل الوصول إلى البطولة في أفضل حالة فنية وبدنية، وسنوفر لمنتخباتنا كل مقومات النجاح».

وتابع: «هدفنا واضح، وهو المنافسة على اللقب وحصد أكبر عدد من الميداليات، وإسعاد الجماهير المصرية التي ستكون أكبر داعم لنا خلال منافسات البطولة، وثقتنا كبيرة في أبطال وبطلات مصر وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد للكاراتيه المصري».