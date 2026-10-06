مصر تحصد 14 ميدالية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

نجح منتخب مصر لتنس الطاولة في حصد 14 ميدالية متنوعة في بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة، التي شهدت مشاركة 20 دولة، في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت ميداليات مصر متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية و6 برونزيات، لتحتل مصر وصافة جدول ترتيب الميداليات خلف منتخب روسيا صاحب المركز الأول.

وحصد الميداليات الذهبية كل من:

عبدالملك أشرف صبحي "فردي تحت 19 عامًا"

ملك صلاح "فردي تحت 13 عامًا"

يوسف عصام "فردي تحت 11 عامًا"

زينة أيمن فاروق “فردي تحت 11 عامًا”

فيما حصد الميداليات الفضية كل من:

آسر سامح "فردي تحت 15 عامًا"

زينة فاروق "فردي تحت 13 عامًا"

يوسف شريف "فردي تحت 13 عامًا"

حمزة البحيري "فردي تحت 11 عامًا"

وحصد الميداليات البرونزية كل من:

آسر سامح وملك صلاح "الزوجي تحت 15 عامًا"

محمد كسبة ومريم حسونة "الزوجي تحت 15 عامًا"

صلاح علام "فردي تحت 13 عامًا"

عمر الصعيدي "فردي تحت 13 عامًا"

آيسل شاهين "فردي تحت 13 عامًا"

يوسف العابدين "فردي تحت 11 عامًا"

يذكر أن منافسات البطولة شهدت مشاركة فئات 11، 13، 15، 17، 19 عامًا، ونحو 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة، في مختلف المراحل السنية، بمشاركة نحو 120 لاعبًا مصريًا.