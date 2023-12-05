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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

التخطيط: تعزيز التعاون مع شركة فورتسكيو لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء

صدى البلد

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اليوم، مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء ومعتز قنديل الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء.

حضر اللقاء أيمن سليمان المدير التفيذي لصندوق مصر السيادي، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، مريم محمود باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتطرقت د.هالة السعيد خلال اللقاء إلى جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأكدت هالة السعيد، اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، في ظل توجه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، مشيرة إلى أهمية البناء على التعاون الذي تم خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022 من توقيع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء .

وناقش الطرفان تبادل أوجه الاستفادة من المبادرات التي تقوم بها مصر في العديد من المجالات الإصلاحية، وأيضًا مايمكن أن تقدمه الشركة من دعم في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

هالة السعيد وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي COP28 الأمم المتحدة

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