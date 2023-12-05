عودة ضخ المياه للمواطنين بالأقصر بعد إزالة بقعة زيتية بنهر النيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انه تم تشغيل محطة مياه الشرب بمدينة الأقصر وعودة ضخ المياه للمواطنين لطبيعتها بعد زوال آثار الزيوت من نهر النيل أمام المحطة.

وكان قد قامت الشركة بإيقاف محطة مياه الأقصر وانقطاع المياه عند مدينة الأقصر لوجود بقعة زيتيه بنهر النيل وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسيتم التشغيل وعودة ضخ المياه حين زوال البقعة الزيتية.

واهابت شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه، وفى حالة الطوارئ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام

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