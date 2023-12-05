برلمانية: سياحة اليخوت توفر دولارات وفرص عمل وتزيد الايرادات

قالت سحر مصطفى عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لزيادة عائدات السياحة فى مصر وتكليفاته باعطاء اولوية لسياحة اليخوت لم تاتي من فراغ، لافتة الى أن سياحة اليخوت من اغني انواع السياحة فى العالم بسبب أن السيائحين ذوي الدخول العالية هم من يرغبون فى السفر اليها والاستفادة بها.

توفير مستوى عالٍ من الرفاهية والترفيه للسياح

وأضافت “مصطفى” لـ"صدى البلد"، أن سياحة اليخوت تعتبر جزءًا من قطاع السياحة الفاخرة، حيث يتم توفير مستوى عالٍ من الرفاهية والترفيه للسياح ويتم توفير خدمات فاخرة على متن اليخوت مثل الطهاة الخاصين والمُضيفين والخدمات الشخصية، مما يضمن تجربة سفر فاخرة ومميزة للسياح ولابد ان تهتم الدولة بهذه السياحة الفاخره لتطويرها وجذب عدد كبير من السيائحين لمصر.

تعزيز الاقتصاد الوطنى

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن قطاع سياحة اليخوت يُسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات السياحية، قائلة:"بما أن سياحة اليخوت تُعتبر قطاعًا ذا قيمة مضافة عالية، فإن تعزيزها يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية هامة بما فى ذلك خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق فى المجتمعات المحلية".

وتجدر الإشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا بالإشارة إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر -في شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.