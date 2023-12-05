عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يفند ويرد بالدليل.. دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبناء الإنسان

مؤتمر كلية التربية
مؤتمر كلية التربية

شارك الدكتور حمادة شعبان، عضو هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة، ومشرف وحدة رصد اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين جامعة الأزهر، والذي انعقد أمس الاثنين بمركز الأزهر العالمي للمؤتمرات، بمدينة نصر. 

وقدم حمادة شعبان، عرضًا "باوربوينت" لمرصد الأزهر، تناول فيه نشأة المرصد وأهدافه وأهم القضايا التي تناولها منذ نشأته في عام 2015 وحتى الآن. 

وذكر مشرف وحدة رصد اللغة التركية، أن المرصد يرصد ويفند ويرد بالدليل على كل ما تبثه التنظيمات المتطرفة شرقًا وغربًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمثل الرواية المضادة للخطاب الإعلامي والخطاب الإفتائي للتنظيمات المتطرفة. 

كما أكد "شعبان" أن القضية الفلسطينية تتبوأ مكانًا كبيرًا داخل جميع وحدات المرصد، ليس من الآن فقط بل منذ عام 2018، وتحديدًا عندما أعلن فضيلة الإمام الأكبر تخصيص عام 2018 ليكون عامًا للقدس، حيث أسس المرصد بناء على هذا الإعلان وحدة الرصد باللغة العبرية، التي تهتم على مدار الساعة بنشر انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة

مرصد الأزهر التطرف جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

حماس: ما يقوم به نتنياهو مقدمة لهزيمته.. ولا تفاوض إلا بوقف العدوان

FBI: ارتفاع غير مسبوق للتهديدات ضد الولايات المتحدة منذ هجوم طوفان الأقصى

جيش الاحتلال: غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها

ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض قبل بيعها بمنطقة قايتباى في الإسكندرية

تحذير شديد اللهجة من حماس بشأن مخططات تهجير سكان غزة خارج أرضهم

بيان عاجل من حماس بشأن دعم أمريكا لمجـازر الاحتلال المروعة بحق الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

لم يفارق جنود الحرب العالمية الأولى..تفاصيل بيع أصغر مصحف في العالم بمدينة مصرية

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ