يفند ويرد بالدليل.. دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبناء الإنسان

شارك الدكتور حمادة شعبان، عضو هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة، ومشرف وحدة رصد اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين جامعة الأزهر، والذي انعقد أمس الاثنين بمركز الأزهر العالمي للمؤتمرات، بمدينة نصر.

وقدم حمادة شعبان، عرضًا "باوربوينت" لمرصد الأزهر، تناول فيه نشأة المرصد وأهدافه وأهم القضايا التي تناولها منذ نشأته في عام 2015 وحتى الآن.

وذكر مشرف وحدة رصد اللغة التركية، أن المرصد يرصد ويفند ويرد بالدليل على كل ما تبثه التنظيمات المتطرفة شرقًا وغربًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمثل الرواية المضادة للخطاب الإعلامي والخطاب الإفتائي للتنظيمات المتطرفة.

كما أكد "شعبان" أن القضية الفلسطينية تتبوأ مكانًا كبيرًا داخل جميع وحدات المرصد، ليس من الآن فقط بل منذ عام 2018، وتحديدًا عندما أعلن فضيلة الإمام الأكبر تخصيص عام 2018 ليكون عامًا للقدس، حيث أسس المرصد بناء على هذا الإعلان وحدة الرصد باللغة العبرية، التي تهتم على مدار الساعة بنشر انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة