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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. صور

صدى البلد

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛  غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ، ورؤساء النقابات العامة ،ورؤساء الاتحادات المحلية ، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها ايام 10و11 و12 من الشهر الجاري.                                                                                                                  

جاء تشكيل الغرفة برئاسة محمد جبران  ، بنقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية والترفيهية .

وقال"جبران":  إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شكل غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية ومتابعة مستمرة من جميع ، اللجان النقابية والنقابات العامة، والاتحادات المحلية بالمحافظات، ومؤسساته المختلفة.

واضاف "جبران" ؛ أن الغرفة المركزية بمقر  لاتحاد العام بالقاهرة ، سوف تمارس مهامها في المتابعة إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية لمتابعة العملية الانتخابية وحث العاملين علي المشاركة في العرس الانتخابي.

ودعا رئيس الاتحاد، جميع  عمال مصر في كافة القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطنى للعمال فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد ، فضلا عن تأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الانجازات التى حققها فى كافة القطاعات، مؤكدا أن كل غرف العمليات مستمرة فى أعمالها طوال أيام الانتخابات لمدة 24 ساعة.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي

كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أصدر بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور المهم والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، ودعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.

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