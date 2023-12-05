غدا..صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الهمة بمطاي ضمن مبادرة حياة كريمة

تنظم مديرية الصحة في المنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الهمة بمركز مطاي، على مدار يومين متتاليين 6 و7 من ديسمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

