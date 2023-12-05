الخارجية الأمريكية تعلن سياسة تقييد التأشيرات لهؤلاء.. تفاصيل

أعلنت الخارجية الأمريكية عن سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال بلينكن:" سياسة تقييد التأشيرات ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية".

وأضاف بلينكن:" سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية".

وتابع بلينكن:" ستواصل الولايات المتحدة إشراك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية وكلاهما يتحمل مسؤولية دعم الاستقرار".

وأكمل بلينكن: “على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة”.