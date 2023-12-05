رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق: أشعر بالخجل والإهانة من طوفان الأقصى

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق الجنرال عاموس مالخا، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب فشلت أمام عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وشنت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، هجوما على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.

وأوضح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق، أن إسرائيل فشلت في توفير الردع، وأن الجميع في بلاده يتحمل مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعرب الجنرال مالخا، عن الخجل والإهانة، بسبب الفشل الاستخباراتي الواضح في السابع من أكتوبر، وسيتم التحقيق فيه حتى النهاية، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.

وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".