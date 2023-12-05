محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ27 قرية

بحث محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 27 قرية يجري العمل بها بمراكز "دسوق - الرياض - مطوبس" والممولة من شركاء التنمية "بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي"، باستثمارات 164 مليون يورو متضمنة 22 قرية تم الانتهاء منها وتشغيل خدمات مشروعات الصرف الصحي بها.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم،الثلاثاء، مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، لبحث ومتابعة موقف تنفيذ أعمال مشروعات خدمات الصرف الصحي بالمراكز الثلاثة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات الخدمية والبنية الأساسية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة، لتحسين الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية لهذه الخدمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.