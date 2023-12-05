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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

72 عاما وزوجته الأولى رحلت 2019.. زواج سامح الصريطي وحنان

صدى البلد

قال الفنان سامح الصريطي لـ صدى البلد، إنه تزوج من المطربة المعتزلة حنان، التي اشتهرت بتقديم عدد من الأغاني في مرحلة التسعينيات، ثم غابت عن الشاشة لسنوات طويلة.

 

الفنان سامح الصريطي، يبلغ من العمر 72 عاما، وفقد زوجته الأولى الفنانة نادية فهمي عام 2019، ولديه ابنتين هما ابتهال وآية الصريطي. 

 

في حلقة فنية خاصة استضاف عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال في شهر أكتوبر الماضي، للحديث عن  العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس "، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

 

كما تحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 وتعرضه للموت مرتين؟ وعلاقته بأمه، كما تحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

 

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية ، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركتها في عروض ساقية الصاوي، وأول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية ( ياعزيز عينى ) ، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار، واكتر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

سامح الصريطي ابتهال الصريطي الفنان سامح الصريطي السوشيال ميديا دويتو غنائى

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