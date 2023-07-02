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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سامح الصريطي: مصر كادت تفقد صفة الدولة في عهد الجماعة الإرهابية

الفنان سامح الصريطي
الفنان سامح الصريطي

قال الفنان سامح الصريطي، إن مصر كادت تفقد صفة الدولة في عهد الجماعة الإرهابية،  مستطردًا: "من فضل الله وجود القوات المسلحة في هذا الوقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لبت رغبة الشعب في إنقاذ الدولة".
 

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وتابع "سامح الصريطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات بعد ثورة 30 يونيو، ولكن الظروف العالمية كانت سيئة، وأدت لشعور المواطن ببعض المعاناة، ولكن ما زال الشعب المصري يحلم بالكثير.


 ولفت إلى أن حلم الشعب المصري كبير، ويصل لحجم إمكانيات وإخلاص الرئيس السيسي لهذا الوطن، معقبًا: "حققنا إنجازات كبيرة وأنقذنا الدولة، ولكن حلمنا أكبر، ومصر باعتبارها أم الدنيا مثلما قال الرئيس السيسي، فلدينا أمل كبير في خروج  مصر من الأزمة الحالية التي حدثت بسبب الأزمات العالمية، وبصورة أفضل مما قبل".
 

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