اليوم.. سامح الصريطي وابنته ابتهال ضيفا برنامج "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين يستضيف د. عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس "، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

كما يتحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 واتعرض للموت مرتين ؟ وعلاقته بأمه، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى احدى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية ، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركتها في عروض ساقية الصاوي ، وأول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية ( ياعزيز عينى ) ، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار ، واكتر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم على شاشة الحياة.