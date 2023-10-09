عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. سامح الصريطي وابنته ابتهال ضيفا برنامج "واحد من الناس"

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين يستضيف د. عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال.

 

 وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس "، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

كما يتحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 واتعرض للموت مرتين ؟ وعلاقته بأمه، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه  لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته  الفنانة الراحلة نادية فهمى فى احدى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية ، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركتها في عروض ساقية الصاوي ، وأول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية ( ياعزيز عينى ) ، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار  ، واكتر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم على شاشة الحياة.

سامح الصريطي ابتهال الصريطي برنامج واحد من الناس عمرو الليثي مسلسل سابع جار واحد من الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تصاعد دخان كثيف.. سقوط صاروخ من غزة بمحيط مطار بن جوريون| فيديو

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

ترشيحاتنا

التضامن : رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة أبناء المسنين بمؤسسة تنمية الأسرة بالمرج

وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا

الأهلي في 24 ساعة.. كولر يرحل ونادي إسباني يهدد والزمالك يراقب نجم الأحمر

لا يمكن لأحد هزيمتنا.. رئيس الاحتلال يوجه رسالة تحذير للمقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ